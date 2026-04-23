Berghaus auf der Bundalp im Kiental niedergebrannt

Keystone-SDA

Auf der Bundalp im Kiental ist in der Nacht auf Donnerstag ein Berghaus vollständig niedergebrannt. Zwei Personen wurden evakuiert, verletzt wurde aber niemand. Ein angrenzendes Gebäude wurde beschädigt.

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(Keystone-SDA) Die Meldung über den Brand ging gegen 23.10 Uhr ein, wie die Kantonspolizei Bern und das Regierungsstatthalteramt Frutigen-Niedersimmental am Donnerstag mitteilten.

Wegen der Schneeverhältnisse flog die Rega Angehörige der Feuerwehr Reichenbach zum Einsatzort. Die Feuerwehrleute konnten den Brand beim angrenzenden Gebäude mit Feuerlöschern rasch unter Kontrolle bringen.

Nach den Löscharbeiten wurde eine Brandwache eingerichtet, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens aufgenommen.