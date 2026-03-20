Berner Bevölkerung dürfte in Zukunft schrumpfen und älter werden

Keystone-SDA

Bis ins Jahr 2055 erlebt der Kanton Bern eine ausgeprägte Alterung seiner Bevölkerung. Das Bevölkerungswachstum dürfte in den kommenden Jahren unterdurchschnittlich ausfallen.

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(Keystone-SDA) Davon gehen jüngste Szenarien aus, die der Kanton aufgrund von Daten des Bundesamtes für Statistik für sich erstellt hat, wie der Regierungsrat am Freitag mitteilte.

Untersucht wurden drei Szenarien: eines, bei dem die aktuellen gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Parameter weiterbestehen, eines mit höheren und eines mit tieferen Werten.

Internationale Zuwanderung als Wachstumsfaktor

Zunächst dürfte die Bevölkerung in den kommenden Jahren noch anwachsen, wie ein am Freitag publizierter Bericht zum Schluss kommt. Das Wachstum verlangsamt sich ab 2030 jedoch deutlich und geht ab 2038 in einen Bevölkerungsrückgang über.

Die Tendenz zum Schrumpfen hat sich laut Mitteilung seit den letzten regionalisierten Szenarien im Jahr 2020 verstärkt. Einen wichtigen Grund dafür sieht die Regierung in der zunehmenden Alterung der Bevölkerung.

Spätestens 2035 rechnen die Berner Behörden mit einem negativen Geburtenüberschuss, also damit, dass mehr Menschen sterben als geboren werden. Die natürliche Bevölkerungsentwicklung garantiere somit kein Wachstum mehr, heisst es in der regierungsrätlichen Mitteilung. Der entscheidende Faktor für künftiges Wachstum sei daher die internationale Zuwanderung.

Alterung in allen Regionen

Je nach Region fallen die Szenarien aber unterschiedlich aus, wie der Regierungsrat festhält. Die Verwaltungskreise Biel, Seeland, Interlaken-Oberhasli und in geringerem Mass auch Bern-Mittelland und Oberaargau verzeichnen gemäss Referenzszenario eine Bevölkerungszunahme. Die übrigen Verwaltungskreise jedoch eine leichte bis starke Abnahme.

Der für die Schweiz und den Kanton Bern erwartete markante Anstieg der 65- bis 80-Jährigen bis ins Jahr 2055 zeigt sich laut Mitteilung des Regierungsrats in allen Szenarien und Verwaltungskreisen.

Nach dem Referenzszenario wohnen im Jahr 2055 knapp 80’000 über 65-jährige Personen mehr im Kanton Bern als heute. Das entspricht einer Zunahme von rund 30 Prozent.

Der Anteil der über 65-Jährigen in der Gesamtbevölkerung steigt von heute 24 Prozent auf 28 bis 30 Prozent im Jahr 2055. Besonders ausgeprägt ist das Wachstum bei der Anzahl der über 80-Jährigen.

Die Bevölkerungsszenarien dienen als Grundlage für strategische Planungsarbeiten.