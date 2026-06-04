Berner Bildungsinitiative kommt im September vors Volk

Keystone-SDA

Die Stimmberechtigten im Kanton Bern werden Ende September über die Berner Bildungsinitiative abstimmen. Das vom Berufsverband Bildung Bern und weiteren Organisationen lancierte Volksbegehren möchte eine gute Bildungsqualität als Verfassungsauftrag festschreiben.

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(Keystone-SDA) Das Begehren wurde 2024 mit 20’427 gültigen Unterschriften eingereicht. Es verlangt, dass Kanton und Gemeinden in der Verfassung zur Sicherstellung einer hohen Bildungsqualität verpflichtet werden – mit genügend Mitteln und qualifiziertem Personal. Das Volksbegehren entstand im Licht des akuten Lehrpersonenmangels in den letzten Jahren.

Die Verfechter des Volksbegehrens betonen, dass gute Bildung als Auftrag in die Verfassung gehöre, denn auf Gesetzesebene sei sie ein Spielball politischer Machtverhältnisse und der jeweiligen Finanzen.

Gegner kritisieren, dass die Verfassung nicht dazu da sei, politische Steuerungselemente für gewisse Berufsgruppen festzuzurren.

Der bernische Grosse Rat lehnte die Initiative im März ab. Nun ist das Volk am Zug und kann am 27. September darüber abstimmen, wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte.