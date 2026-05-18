Berner Gemeinderat beharrt auf Ende des Lehrschwimmbeckens Kleefeld

Keystone-SDA

Der Berner Gemeinderat bleibt dabei: Er will das Lehrschwimmbecken im Kleefeld spätestens Ende des Schuljahres 2026 schliessen. Das geht aus seiner am Montag veröffentlichten Antwort auf eine Dringliche Motion hervor, die am Donnerstag im Stadtrat traktandiert ist.

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(Keystone-SDA) Das Hauptziel des schulischen Schwimmunterrichts könne auch ohne die Anlage im Kleefeld gewährleistet werden, schreibt die Stadtregierung. Die Schliessung sei bereits 2018 im Rahmen der Wasserstrategie beschlossen und vom Volk angenommen worden.

Für eine Sanierung seien im Aufgaben- und Finanzplan 2026-2029 keine Mittel eingestellt worden. Der obligatorische Unterricht werde künftig durch die Verteilung der Schulklassen auf andere Becken in den Quartieren Bethlehem, Bümpliz und Gäbelbach sichergestellt.

Der Vorstoss wurde von 35 der 80 Stadtratsmitglieder unterzeichnet. Die Erstunterzeichnenden stammen aus den Reihen von SVP, SP, GFL und Mitte. Sie befürchten, dass eine Schliessung den Zugang zum Schwimmunterricht im Westen der Stadt gefährde.

Bereits im September 2024 hatte der Stadtrat eine Motion für den Erhalt des Beckens überwiesen. Da es sich dabei um eine Richtlinie handelte, ist der Vorstoss für die Exekutive rechtlich jedoch nicht bindend.