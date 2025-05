Berner Gemeinderat gegen Gratis-Stunde in Parkhäusern

Keystone-SDA

Der Berner Gemeinderat will sich nicht dafür einsetzen, dass das Parkieren in den Parkhäusern während der ersten Stunde gratis ist. Das schreibt er in seiner Antwort auf eine kleine Anfrage von Alexander Feuz und Thomas Glauser (SVP).

(Keystone-SDA) In Biel ist eine entsprechende Initiative im Februar zustande gekommen. Das Begehren wird unterstützt von SVP, FDP und Wirtschaftsverbänden. Das letzte Wort haben die Bieler Stimmberechtigten.

Die Berner Stadtregierung kann mit der Idee nichts anfangen. So würde der motorisierte Individualverkehr gefördert, schreibt der Gemeinderat in seiner am Donnerstag publizierten Antwort. Die Zufahrtsachsen zur Innenstadt würden zusätzlich belastet.

Hinzu kämen finanziellen Einbussen auch für die Stadt. Sie hält eine Mehrheitsbeteiligung bei der Autoeinstellhalle Waisenhausplatz AG und der Autohalle Kasinoplatz AG. Minderheitsaktionärin ist sie bei der Grossen Schanze AG (Bahnhof Parking) und bei der Autoeinstellhalle Rathaus AG.