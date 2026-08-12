Berner Kantonspolizei zieht mutmasslichen Raser aus dem Verkehr

Keystone-SDA

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Die Berner Kantonspolizei hat am Wochenende bei Schüpfen einen mutmasslichen Raser aus dem Verkehr gezogen. Der 25-Jährige fiel einer Polizeipatrouille auf. Als sie dem Auto folgte, massen die Polizeikräfte eine Geschwindigkeit von 187 km/h.

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(Keystone-SDA) Erlaubt gewesen wären auf dieser Strecke der A6 lediglich 80 km/h, wie aus einer Mitteilung der Berner Kantonspolizei vom Mittwoch hervorgeht.

Der Vorfall ereignete sich in den frühen Sonntagmorgenstunden, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Sie konnte den mutmasslichen Raser anhalten. Der Mann musste den Führerausweis abgeben. Das Auto wurde beschlagnahmt. Der Beschuldigte wird sich vor der Justiz verantworten müssen.