Berner Museumsquartier lanciert Studienauftrag zur Arealplanung

Keystone-SDA

Der Verein Museumsquartier Bern hat gemeinsam mit der Burgergemeinde Bern sowie der Stadt und dem Kanton Bern einen städtebaulichen Studienauftrag lanciert. Die Studie soll klären, wie das Quartier weiterentwickelt werden könnte.

(Keystone-SDA) Erarbeitet werden soll «eine langfristige städtebauliche Vision für das Museumsquartier», wie der Verein am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Ziel ist ein zusammenhängender Kultur- und Stadtraum zwischen den verschiedenen Museen.

Der Studienauftrag bezweckt weiter, dass die anstehenden Bauprojekte mehrerer Museen optimal auf das Museumsquartier abgestimmt werden. Er wird von der Stadt Bern, dem Kanton Bern, der Burgergemeinde Bern sowie den vier Museen Alpines Museum, Historisches Museum, Museum für Kommunikation und Naturhistorisches Museum getragen.

Laut der Ausschreibungsplattform Simap wird die Teilnahme am Studienauftrag mit 100’000 Franken entschädigt. Die Jury will gemäss Mitteilung im März des kommenden Jahres fünf Planungsteams für die Durchführung des Studienauftrags auswählen und im darauffolgenden Dezember das Siegerprojekt bestimmen.