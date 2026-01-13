Berner Polizei löst Kundgebung vor iranischer Botschaft auf

Keystone-SDA

Vor der iranischen Botschaft in Bern haben sich am Dienstagmittag mehrere Personen zu einer unbewilligten Kundgebung versammelt. Die Kantonspolizei setzte kurzzeitig Reizstoff ein.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Stimmung sei «aufgeheizt» gewesen, schrieb die Kantonspolizei Bern am Dienstagabend in einer Mitteilung. Die Teilnehmenden der Kundgebung hätten der Aufforderung, die Strasse für den Verkehr umgehend freizugeben, zunächst nicht Folge geleistet. Der Einsatz des Reizstoffes habe der Gewährleistung der Sicherheit gedient, so die Polizei.

Es kam gemäss Mitteilung ausserdem zu einem «medizinischen Zwichenfall». Ein Ambulanzteam habe die betroffene Person betreut.

Vor dem Polizeieinsatz waren drei Männer unbefugt in das Botschaftsgelände eingedrungen. Einer von ihnen wurde von der Polizei angehalten, kontrolliert und auf eine Polizeiwache gebracht. Die anderen zwei Männer konnten laut Mitteilung bislang nicht angehalten werden.

Die Thunstrasse war wegen des Einsatzes für rund 15 Minuten für den Verkehr gesperrt.