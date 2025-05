Berner Polizei schnappt mehrere Tatverdächtige auf Anstadt-Gelände

Die Kantonspolizei Bern hat am Donnerstag das Gelände der alternativen Wohnsiedlung Anstadt in Bern durchsucht und mehrere Tatverdächtige von Vermögensdelikten erwischt. Diese werden unter anderem beschuldigt, in der vorangegangenen Nacht in Gümligen eingebrochen zu sein und mitunter einen Tresor entwendet zu haben.

(Keystone-SDA) Am Donnerstagmorgen kurz nach 7.20 Uhr sei der Kantonspolizei Bern gemeldet worden, dass drei Personen beim Gaswerkareal an der Sandrainstrasse in Bern versuchen würden, einen Tresor aufzubrechen, hiess es in einer Polizei-Mitteilung vom Abend.

Als die Einbrecher die ausgerückte Patrouille bemerkten, flüchteten sie demnach auf das Areal Anstadt. Den inzwischen geöffneten Tresor liessen sie zurück. Ein Tatverdächtiger konnte in der näheren Umgebung angehalten und für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht werden. Auf der Suche nach der geflüchteten Täterschaft umstellte die Polizei das Anstadt-Areal.

Kurz nach 14 Uhr betraten schliesslich dutzende Polizistinnen und Polizisten in schwerer Montur die Siedlung und durchkämmten diese. Im Einsatz standen auch Hunde und Drohnen.

Sechs Personen abgeführt

Die zwei gesuchten Tatverdächtigen konnten laut Polizei schliesslich auf dem Areal angehalten werden. Vier weitere Personen wurden für Abklärungen ebenfalls auf eine Polizeiwache gebracht.

Von ausserhalb des Geländes meldeten sich während des gesamten Nachmittags gegen hundert der Anstadt wohlgesinnte Personen lautstark mit Parolen zu Wort. Gegen 16 Uhr verliessen die Polizistinnen und Polizisten das Areal wieder.

Das Projekt Anstadt begann 2018 als Besetzung. Später stellte die Stadt die Fläche in einem Gebrauchsleihvertrag zur Verfügung und stellte der Siedlung eine offizielle Baubewilligung mit Auflagen aus, wie die Tamedia-Zeitungen im vergangenen Jahr berichteten. Der Gebrauchsleihvertrag ende mit dem Ablauf der Baubewilligung Ende Juli 2026.