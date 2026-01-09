Berner Regierungsrat tief betroffen vom Unglück in Crans-Montana

Der Regierungsrat des Kantons Bern hat sich zum nationalen Trauertag tief betroffen vom Unglück in Crans-Montana gezeigt. In den Sozialen Medien veröffentlichte der Kanton ein Bild einer auf Halbmast wehenden Berner Fahne.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Kantonsregierung betonte, dass ihre Gedanken und ihr Mitgefühl bei den Angehörigen der Opfer seien. Sie dankte ebenfalls dem Personal in den Spitälern und den Einsatzkräften der Blaulichtorganisationen.

Um 14 Uhr werden in Bern im Rahmen des nationalen Trauertages die Kirchenglocken läuten und die Menschen für ein Gedenken an die Opfer der Brandkatastrophe einige Minuten innehalten.