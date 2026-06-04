Berufsbildungszentrum Biel kann saniert werden

Grünes Licht für die Gesamtsanierung des Berufsbildungszentrums Biel (BBZ): Der bernische Grosse Rat hat am Donnerstag einstimmig einem Kredit von rund 103 Millionen Franken zugestimmt.

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Die BBZ-Gebäude an der Wasenstrasse müssen dringend saniert werden. Auch genügen sie weder energetisch noch betrieblich den heutigen Anforderungen.

Durch eine Sanierung soll der zweisprachige Standort des BBZ Biel langfristig gesichert werden. Die Gebäude stammen aus den 1970er-Jahren.

In den Gebäulichkeiten finden 2000 Schülerinnen und Schüler Platz, wie die neue Baudirektorin Evi Allemann (SP) im Rat sagte. Sie verteilen sich auf 24 verschiedene Lehrberufe, bis hin zur Berufsmatur.

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