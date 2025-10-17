Beschädigter Hydrant sorgt in Chur GR für eine Wasserfontäne

Keystone-SDA

In Chur hat eine Wasserfontäne aus einem beschädigten Hydranten am Freitagvormittag die angrenzenden Flächen überflutet. Einsatzkräfte stellten daraufhin die Wasserzufuhr ab, wodurch die Truppenunterkunft des Militärs für einige Zeit kein Wasser hatte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz nach zehn Uhr kollidierte ein Baustellenfahrzeug beim Rückwärtsfahren mit dem Hydranten, schrieb die Stadtpolizei Chur am Freitag in einer Mitteilung. Durch den Aufprall riss es diesen aus der Verankerung und beschädigte ihn erheblich.