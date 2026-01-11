Betrunkene Geisterfahrerin verursacht in Samedan GR fast Kollision

Keystone-SDA

Eine alkoholisierte Autofahrerin hat am Samstagabend in Samedan GR auf der Gegenfahrbahn einer Hauptstrasse beinahe eine Frontalkollision mit einem anderen Personenwagen verursacht. Die Lenkerin wird wegen der Verletzung diverser Strassenverkehrsregeln bei der Staatsanwaltschaft Graubünden angezeigt.

(Keystone-SDA) Einer Polizeipatrouille fiel am Samstagabend gegen 21.30 Uhr ein schwarzes Auto auf, das erst über die Mittelinsel gefahren und danach auf die Gegenfahrbahn einer Hauptstrasse gelangt war. Dort sei es fast zu einem Zusammenstoss mit einem ihr entgegenkommenden Fahrzeug gekommen, teilte die Kantonspolizei am Sonntag mit.

Unsicher habe die 56-jährige Lenkerin ihre Fahrt auf der Gegenfahrbahn in der Folge fortgesetzt, bevor sie angehalten und kontrolliert wurde. Die Frau wurde ins Spital gebracht, wo sie eine Blut- und Urinprobe abgeben musste.

Sie wurde wegen diverser Verletzungen der Strassenverkehrsregeln bei der Staatsanwaltschaft Graubünden angezeigt, teilte die Polizei weiter mit.