The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Demografie
Kultur
Zukunft der Arbeit
Geschichte
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Debatten
Siehe alle Debatten
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Betrunkener Autofahrer kracht in Haag SG in einen Linienbus

Keystone-SDA

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Dienstagmittag in Haag SG ins Heck eines Linienbusses geprallt. Der Mann wies einen Alkoholwert von 0,98 Promille auf, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Mittwoch mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall geschah, nachdem der Bus an einer Haltestelle stoppte, um Passagiere ein- und aussteigen zu lassen. Am Bus sowie am Auto entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Der 72-jährige Lenker des Autos musste seinen Führerausweis abgeben.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft