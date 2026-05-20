Betrunkener Autofahrer kracht in Haag SG in einen Linienbus

Keystone-SDA

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Dienstagmittag in Haag SG ins Heck eines Linienbusses geprallt. Der Mann wies einen Alkoholwert von 0,98 Promille auf, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Unfall geschah, nachdem der Bus an einer Haltestelle stoppte, um Passagiere ein- und aussteigen zu lassen. Am Bus sowie am Auto entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Der 72-jährige Lenker des Autos musste seinen Führerausweis abgeben.