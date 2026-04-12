Betrunkener fährt «auf den Felgen» auf der Autobahn A1

Keystone-SDA

Wortwörtlich auf den Felgen ist ein 30-jähriger Rumäne in der Nacht auf Sonntag auf der Autobahn A1 bei Lenzburg AG unterwegs gewesen. Am Fahrzeug des stark betrunkenen Mannes fehlte aus unbekannten Gründen ein Reifen.

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(Keystone-SDA) Die Kantonspolizei Aargau stoppte ihn um 3.30 Uhr bei Lenzburg in Fahrtrichtung Zürich, wie sie am Sonntag mitteilte. Der Mann habe zuvor eine Kollision verursacht.

Das Auto habe laute Geräusche verursacht, darum sei dies einer Patrouille der Kantonspolizei aufgefallen. Als diese den Mann stoppte, sah sie, dass das Auto vorne rechts auf der blanken Felge rollte und auch an der Stossstange frische Beschädigungen aufwies.

Später habe die Polizei auf einem Autobahnzubringer Reifenteile gefunden. Wogegen der Wagen geprallt war, habe sich noch nicht ermitteln lassen.

Der 30-Jährige habe stark nach Alkohol gerochen. Die Atemluftmessung bestätigte, dass er stark alkoholisiert war, wie es weiter hiess. Die Kantonspolizei habe ihm den Führerausweis vorläufig abgenommen und ihn an die Staatsanwaltschaft verzeigt.