Betrunkener Lieferwagenfahrer in Egolzwil LU gestoppt

Keystone-SDA

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Die Luzerner Polizei hat in der Nacht auf Sonntag in Egolzwil einen betrunkenen Lieferwagenfahrer gestoppt. Der 29-Jährige hatte umgerechnet 2,06 Promille intus, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Lieferwagenfahrer war laut Mitteilung am Sonntag gegen 4.45 Uhr auf der Engelbergstrasse wegen seines «auffälligen Fahrverhaltens» einer Polizeipatrouille aufgefallen. Diese stoppte und kontrollierte ihn. Er hatte zu viel Alkohol im Blut.

Der Führerausweis wurde dem Fahrer gesperrt. Bis zum Entscheid des Strassenverkehrsamts darf er keine Motorfahrzeuge mehr führen, wie es weiter hiess.