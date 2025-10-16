Betrunkener wirft in Altdorf UR Stein von Terrasse gegen Autofahrer

Keystone-SDA

Ein Autofahrer ist am Mittwoch in Altdorf UR von einem Stein, der von einem Wohnhaus geworfen wurde, leicht verletzt worden. Er wurde zudem vom Steinwerfer beschimpft.

(Keystone-SDA) Wie die Kantonspolizei Uri am Donnerstag mitteilte, hatte ein 32-jährige Schweizer um 21 Uhr mit seinem Auto auf einem Parkplatz angehalten. Als er ausstieg, wurde er von einem Stein getroffen.

Wie sich herausstellte, war der Stein von einem 44-jährigen alkoholisierten kroatischen Staatsangehörigen von einer Terrasse im zweiten Stock geworfen worden. Der Stein prallte zunächst auf die Motorhaube und traf dann den Autofahrer. Nach dem Steinwurf habe der Werfer den Geschädigten beschimpft, teilte die Polizei mit.

Die Kantonspolizei konnte nach eigenen Angaben die beiden Beteiligten vor Ort befragen. Der genaue Hergang des Vorfalls und dessen Umstände seien Gegenstand weiterer Ermittlungen, hiess es.