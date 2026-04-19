Bezirksrat René Hunziker (SVP) verpasst in Küssnacht die Wiederwahl

Keystone-SDA

Bei den Erneuerungswahlen am Sonntag in Küssnacht ziehen mit Peter Hess (FDP), Markus Sidler (parteilos) und Ludwig von Segesser (FDP) drei Neue in den Bezirksrat ein. Der bisherige Bezirksrat René Hunziker (SVP) verpasst die Wiederwahl.

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(Keystone-SDA) Hunziker geriet in die Schlagzeilen, weil im Bezirksrat ein öffentlicher Konflikt um seine Rolle ausgebrochen war. Gegen ihn läuft ein Strafverfahren wegen mutmasslicher Verletzung des Amtsgeheimnisses. Bei den Wahlen verpasste er mit 1761 Stimmen die Wiederwahl deutlich.

Das beste Resultat erzielte Peter Hess (FDP, neu) mit 3291 Stimmen, gefolgt von Sibylle Hofer (Mitte, bisher) mit 3196 Stimmen und dem parteilosen Markus Sidler (neu) mit 2892 Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag bei 51,4 Prozent, wie die Gemeinde am Sonntag mitteilte.

Zum neuen Säckelmeister wurde Lorenz Von Segesser (FDP) mit 2723 Stimmen (absolutes Mehr: 2163) gewählt. Sein Gegenkandidat Martin Weiss (SVP) erhielt 1601 Stimmen. Neue Frau Bezirksammann ist Petra Gamma (Mitte), die das Amt von Oliver Ebert (FDP) übernimmt und als erste Frau in der Geschichte des Bezirks Küssnacht gewählt wurde.

Durch die Niederlagen von Hunziker und Weiss ist die SVP nicht mehr im Bezirksrat vertreten. Das Gremium setzt sich neu zusammen aus Petra Gamma (Frau Bezirksammann), Roman Schlömmer (FDP, bisher), Toni Schuler (Mitte, bisher), Sibylle Hofer (Mitte, bisher), Peter Hess (FDP, neu), Markus Sidler (parteilos, neu) und Lorenz Von Segesser (FDP, neu).