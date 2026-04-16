Biber haben sich in den Langen Erlen bei Basel angesiedelt

Keystone-SDA

Mindestens zwei Biber haben sich seit Anfang 2026 in den Langen Erlen bei Basel angesiedelt. Sie haben dort bereits eine Biberburg errichtet. Aufnahmen von Fotofallen zeigen, dass die streng geschützten Tiere nun dort leben, wie der Kanton am Donnerstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Behörden haben Infotafeln in der Naherholungs- und Grundwasserzone Lange Erlen errichtet. Diese weisen darauf hin, dass man den Biberbau auf keinen Fall betreten soll. Auch sollten die Menschen gefällte und angenagte Bäume sowie Äste in der Nähe des Biberbaus liegen lassen und Rücksicht auf die Rückzugräume der Wildtiere nehmen.

Der Biber ist ein Wildtier, das empfindlich auf Störungen reagiert, wie es im Communiqué heisst. Durch seine Aktivitäten als Landschaftsgestalter entstehen neue Lebensräume für zahlreiche Pflanzen- und Tierarten wie Fische, Amphibien, Insekten und Vögel.