Bibliothek Werner Oechslin droht Schliessung per Ende 2026

Keystone-SDA

Die auf Architektur spezialisierte Bibliothek Werner Oechslin in Einsiedeln SZ kann ihren Betrieb aus finanziellen Gründen nur noch provisorisch und bis Ende 2026 aufrechterhalten. Der Unterstützungsverein will sich deswegen mit einer Petition an den Bund wenden.

(Keystone-SDA) Seit dem 1. Januar 2025 erhalte die Trägerstiftung keine Unterstützung der öffentlichen Hand mehr, heisst es in der Petition, die der Verein der Freunde der Bibliothek Werner Oechslin lanciert hat. Die Bittschrift fordert Bundesrat und Bundesversammlung auf, die «bedeutende» Institution vor der «drohenden Schliessung» zu retten.

Über die Petition und die finanziellen Probleme der Bibliothek haben der «Einsiedler Anzeiger» und der «Bote der Urschweiz» berichtet. Für die Finanzierung der Bibliothek gab es eine mögliche Lösung für die Jahre 2025 bis 2028, doch lehnte der Kantonsrat Schwyz 2024 einen entsprechenden Kreditantrag des Regierungsrats ab.

Die Werner-Oechslin-Bibliothek verfügt über 80’000 Werke, darunter zahlreiche Quellenschriften zur Architekturtheorie des 15. bis 20. Jahrhunderts. Sie wurde 2006 eröffnet und befindet sich in einem Gebäude des Tessiner Architekten Mario Botta.