Biel erhält einen zentralen Recyclinghof

Keystone-SDA

Der Recyclinghof an der Portstrasse in Biel kann gebaut werden. Die Bieler Stimmberechtigten haben das fast 15,5 Millionen Franken teure Vorhaben am Sonntag an der Urne deutlich verabschiedet.

(Keystone-SDA) 4439 Personen stimmten dem Verpflichtungskredit zu, 2525 lehnten ihn ab. Das entspricht einem Ja-Anteil von 63,74 Prozent. Die Stimmbeteiligung lag bei 23,15 Prozent, wie die Stadt Biel am Sonntag mitteilte.

Gut 25 Abfall- und Wertstoffarten können die Bielerinnen und Bieler im neuen Recyclinghof künftig abgeben. Dadurch sollen jährlich etwa 5000 Tonnen Wertstoffe dem Stoffkreislauf wieder zugeführt werden, wie es in der Abstimmungsbotschaft hiess. Die bestehende Haus-zu-Haus-Sammlung bleibt derweil bestehen.

Das Bauprojekt besteht in erster Linie aus einem grossen Dach aus Holz, unter dem sich die Sammelorte in Form von Containern und Einwurfmulden befinden. Dazu kommt ein kleines Betriebsgebäude. Der Hof entsteht an der Portstrasse in unmittelbarer Nachbarschaft zur Stadtgärtnerei.

Die Stadt plant, im Sommer 2026 mit den Bauarbeiten zu starten und den Hof bis im Frühling oder Sommer darauf zu eröffnen. Die Bieler Bevölkerung wird die Recyclingstelle weitgehend unentgeltlich nutzen können. Für Nicht-Bielerinnen und -Bieler sind die Kosten abhängig von der Beteiligung ihrer Wohngemeinde.