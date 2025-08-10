The Swiss voice in the world since 1935
Bis zu 100’000 Personen feiern weitgehend friedliches Churer Fest

Keystone-SDA

Das dreitägige Churer Fest haben in diesem Jahr laut Angaben der Stadtpolizei 90'000 bis 100'000 Personen besucht. Die Polizei sprach am Sonntag von einem friedlichen und stimmungsvollen Anlass.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mit 70 polizeilichen Interventionen sei der Einsatz am Festwochenende dennoch intensiv gewesen, heisst es in der Mitteilung der Churer Stadtpolizei vom Sonntag. 26 dieser Interventionen hatten einen direkten Bezug zum Stadtfest. Im Vorjahr waren es 44 respektive 13 Interventionen gewesen.

Bei den Einsätzen handelte es sich um Hilfeleistungen sowie um Interventionen bei Streitereien und übermässigem Alkoholkonsum. Auch mehrere Wegweisungen nahm die Polizei vor. Die Rettung Chur behandelte in Zusammenarbeit mit dem Samariterverein Chur total 95 Personen (Vorjahr: 107).

Sieben Personen mussten zur Behandlung ins Spital gebracht werden. Im Vorjahr besuchten rund 90’000 Personen das Churer Fest.

