Bisher tiefste Zürcher Autonummer «ZH 11» kommt unter den Hammer

Keystone-SDA

"ZH 11" kommt unter den Hammer und ist damit die tiefste Autonummer, die je im Kanton Zürich versteigert wurde. Die Online-Auktion startet morgen Donnerstag und läuft bis am kommenden Mittwoch.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die bisher tiefste versteigerte Zürcher Autonummer ist «ZH 24». Sie ging im August 2024 für 299’000 Franken weg, wie aus einer Medienmitteilung der Zürcher Regierung vom Mittwoch hervorgeht. Besondere sechsstellige sowie Kontrollschilder mit tiefen Nummern können im Kanton Zürich wöchentlich ersteigert werden.

Der Erlös der Nummernversteigerungen fliesst in die Zürcher Staatskasse. In den letzten zwei Jahren erzielten die Auktionen von Kontrollschildern laut Medienmitteilung rund fünf Millionen Franken.