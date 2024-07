Bisher wärmste Temperatur des Jahres in Sitten VS gemessen

(Keystone-SDA) In der Walliser Kantonshauptstadt Sitten ist die bisher höchste Temperatur des laufenden Jahres in der Schweiz gemessen worden. Am späten Dienstagnachmittag wurden dort 34,4 Grad Celsius registriert, wie es auf der Website des Bundesamtes für Meteorologie hiess.

Damit übertrafen die Messwerte in Sitten die bisherigen Jahresrekorde für 2024. Am 15. Juli wurden 33,5 Grad in Chur, Graubünden, und am Montag vor einer Woche 34,3 Grad in Biasca im Tessin gemessen.

Gegen 17 Uhr erhöhte sich die Temperatur in Sitten gar auf 34,7 Grad, wie der Website von Meteoschweiz (Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie) zu entnehmen war.