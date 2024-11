Bitcoin nähert sich 100’000 Dollar-Marke weiter an

Keystone-SDA

Der Bitcoin setzt die Rekordjagd fort und nähert sich der Marke von 100'000 US-Dollar. Getrieben durch einen absehbar kryptofreundlichen Kurs der neuen US-Regierung unter Donald Trump hat der Bitcoin am Dienstagabend erstmals die Marke von 94'000 Dollar überschritten.

(Keystone-SDA) Am Mittwochmorgen gegen 10.30 Uhr kostet ein Bitcoin mit 93’330 Dollar rund 6,6 Prozent mehr als eine Woche zuvor. Die bisherige Rekordmarke auf der Handelsplattform Bitstamp wird mit 94’057 Dollar angegeben. Die Marktkapitalisierung liegt derzeit bei 1,84 Billionen Dollar nach 1,73 Billionen in der Vorwoche.

Trump-Firma strebt Kryptoübernahme an

«Entscheidender Katalysator für die Rallye ist und bleibt die Aussicht auf ein kryptofreundliches US-Staatsoberhaupt und die damit im Zusammenhang stehende Hoffnung auf eine Lockerung der regulatorischen Daumenschrauben im kommenden Jahr», fasst Analyst Timo Emden die aktuelle Lage zusammen.

Für Rückenwind habe nun zusätzlich gesorgt, dass es Gespräche zwischen der Trump Media and Technology Group und dem Kryptohandelsunternehmen Bakkt über eine Übernahme gebe. «Die Entwicklungen zeigen, dass Donald Trump offensichtlich selbst weiterhin versucht in der Branche Fuss zu fassen», so Emden.

Zudem dürften die Investoren erfreut auf den Handelsstart von Optionen auf den weltgrössten Bitcoin-Fonds an der Nasdaq reagiert haben. Ein Blick auf die Bitcoin-Spot-ETFs zeigt zudem, dass seit 14 Tagen meist hohe Summen in die Fonds geflossen sind.

«In Anbetracht des aktuellen Umfelds und scheint es unvermeidlich, dass mehr traditionelle Finanzgiganten ein Engagement in Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerten anstreben», sagt dazu Hektor Hof von Crypto Finance.

Altcoins uneinheitlich

Die Entwicklung im restlichen Kryptomarkt zeigt sich derweil auf Wochensicht uneinheitlich. So notiert etwa die zweitgrösste Krypto-Devise Ether im Vergleich zur Vorwoche leicht im Minus. Die Ether-Konkurrentin Solana hingegen verzeichnet ein Wochenplus von 16 Prozent.

Der Marktwert aller gut 15’000 auf dem Datenportal CoinGecko aufgeführten Kryptowährungen liegt aktuell bei rund 3,23 Billionen Dollar und damit rund 200 Milliarden höher als noch in der Vorwoche. Die Dominanz des Bitcoin liegt weiterhin bei 57 Prozent am Gesamtmarkt.