Blanco: Sah in Selena Gomez früh die Mutter meiner Kinder

Musiker Benny Blanco sah eigenen Angaben zufolge nach seinem ersten Kuss mit Popstar Selena Gomez in ihr die Mutter seiner zukünftigen Kinder. "Gleich nachdem wir uns geküsst hatten, wusste ich: "Oh wow. Ich werde diese Person wahrscheinlich heiraten"", erzählte der 37-Jährige im Gespräch mit Gomez (32) in der Podcast-Reihe "Countdown To".

(Keystone-SDA) Der Musikproduzent und Songwriter merkte an: «Naja, ich habe nicht gesagt, dass ich sie heiraten werde, aber ich habe gesagt: «Ich werde wahrscheinlich ein Baby mit dieser Person haben.»» Gomez hielt sich daraufhin lächelnd die Hand vors Gesicht und sagte: «Das ist so süss.» Das Paar teilte in dem Gespräch auch gemeinsame Erinnerungen aus der Anfangszeit ihrer Beziehung, als sie sich auf Partys noch zurückhielten, einander zu berühren, um ihre Beziehung vor Freunden geheim zu halten.

Gomez und Blanco hatten Ende 2023 ihre Beziehung öffentlich gemacht. Vergangenen Dezember zeigte Gomez sich dann auf Instagram mit einem mutmasslichen Verlobungsring. Die beiden kündigten zudem vor Kurzem ihr erstes gemeinsames Album an. Das Werk mit dem Titel «I Said I Love You First» soll am 21. März erscheinen.