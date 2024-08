Bligg erhält Stern auf “Walk of Stars” in Gampel-Bratsch VS

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Der Zürcher Musiker Bligg hat am Samstag den 36. Stern auf dem “Walk of Stars” des Openair Gampel VS erhalten. Das gerahmte Bild des Sterns will Bligg im Kinderzimmer seiner Tochter aufhängen.

Seine Verlobte habe nämlich vor vier Jahren leider den Auftritt in Gampel aufgrund ihrer Schwangerschaft verpasst, erklärte Bligg, der mit bürgerlichem Namen Marco Bliggensdorfer heisst. Das Bild soll jetzt der Trost dafür sein, sagte der 47-Jährige gemäss dem “Walliser Boten” vom Montag.

Am diesjährigen Openair gab Bligg bereits sein viertes Stelldichein im Wallis. Mit einem Stern auf der Neuen Strasse in Gampel bereits ausgezeichnet worden sind legendäre Bands wie Uriah Heep, Status Quo, Deep Purple oder Pink. All diese Stars haben “einen besonderen Bezug zum Openair Gampel”. Bligg posierte denn auch bei der Verleihung mit einer Walliser Fahne und dem Bild des Sterns.

Einen Wermutstropfen gab es allerdings: Der Stern von Bligg ist noch in Produktion. Er wird laut den Veranstaltern erst nächste Woche geliefert und an seinen Platz gebracht. Gefeiert wurde auf dem Kirchplatz in Gampel dennoch bereits am Samstag. Die örtliche Musikgesellschaft intonierte “Rosalie” von Bligg. Und Bligg selber spielte zum Abschluss der Verleihung seinen Hit “Manhattan” live.