BLS transportiert so viele Passagiere wie noch nie

Keystone-SDA

Die BLS hat im Jahr 2024 so viele Fahrgäste befördert wie noch nie. 71,5 Millionen Passagiere waren in den Zügen und Bussen der BLS unterwegs, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

(Keystone-SDA) Damit wurde der Fahrgäste-Rekord aus dem Vorjahr um vier Prozent gebrochen. Besonders stark gewachsen sind laut dem Transportunternehmen der Freizeit- und der Tourismusverkehr. Im Raum Berner Oberland, Wallis und Simplon hat die BLS laut dem Geschäftsbericht bei den Passagierzahlen mit 11 Prozent überdurchschnittlich zugelegt.

Die Schifffahrt hat den Passagierrekord aus dem Vorjahr hingegen knapp verpasst, erzielt aber den zweithöchsten Wert in der Geschichte. Mit rund 200’000 Fahrgästen pro Tag seien in den Zügen und Bussen der BLS mehr Menschen unterwegs als in den Autos auf der Autobahn A1 zwischen Grauholz BE und Schönbühl BE, so die BLS.

Hauptsächlich dank der hohen Fahrgastzahlen erzielt die BLS für das Geschäftsjahr 2024 einen Konzerngewinn von 23,6 Millionen Franken.