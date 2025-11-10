Boris Becker kann sich Umzug in die Schweiz vorstellen

Keystone-SDA

Die deutsche Tennislegende Boris Becker schliesst einen Umzug in die Schweiz nicht aus. Die Entscheidung darüber soll aber seine Frau treffen.

1 Minute

(Keystone-SDA) «Ich ziehe hierhin, wenn meine Frau das unbedingt will», sagte Becker in der TV-Show Late Night Switzerland. Nau.ch berichtete darüber am Montag. «Wir wohnen in Mailand, Lugano ist nur eine Stunde weg. Und wunderschön», sagte das einstige Tennis-Ass.

Der 57-Jährige kennt die Schweiz aber auch aus seiner Zeit in Zürich. Er wohnte in einer Luxuswohnung im Qurartier Wollishofen mit Blick auf den Zürichsee. Das sei aber auch schon ein paar Jahre her, so Becker.