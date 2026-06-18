Brand auf dem Aargauer Lägerngrat: Glassplitter ist wohl Ursache

Keystone-SDA

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Die Stützpunktfeuerwehr Baden hat am Mittwoch einen Flurbrand auf dem Lägerngrat bei Ennetbaden und Wettingen im Kanton Aargau gelöscht. Laut Angaben der Polizei entfachte wahrscheinlich ein Glassplitter das Feuer.

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(Keystone-SDA) Nach ersten Erkenntnissen werde eine Brandstiftung ausgeschlossen, teilte die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mit. Vermutlich habe ein Glassplitter als Folge der starken Sonneneinstrahlung den Brand ausgelöst.

Ein Wanderer hatte den Flurbrand kurz nach 10.00 Uhr der kantonalen Notrufzentrale gemeldet. Man habe den kleinen Brand gelöscht, aber es rauche noch stark.

Eine zufällig in der Luft befindliche Helikopter-Besatzung lokalisierte kurz darauf den genauen Brandherd auf dem Grat, wie die Polizei weiter berichtete. Vom Brand betroffen sei eine Fläche von rund 20 mal 20 Metern gewesen.

Einsatzkräfte der Stützpunktfeuerwehr Baden drangen in das unwegsame Gelände vor und löschten den Flurbrand kurz vor 13.00 Uhr. Zusätzliche Patrouillen der Stadtpolizei Baden und der Regionalpolizei Wettingen-Limmattal unterstützten den Einsatz vor Ort.

Am Mittwochabend meldete laut Polizeiangaben eine weitere Person erneut Rauch im gleichen Gebiet. Die Feuerwehr und die Stadtpolizei rückten nochmals aus und kontrollierten das Areal mit einer Drohne. Die Einsatzkräfte fanden dabei jedoch keinen neuen Brandausbruch.