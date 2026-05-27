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Brand auf dem Dach der Pilatus Arena in Kriens gelöscht

Keystone-SDA

Auf dem Hallendach der Pilatus Arena in Kriens ist am Mittwochvormittag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte aus und löschte das Feuer innert kurzer Zeit, wie die Verantwortlichen der Pilatus Arena AG am Nachmittag mitteilten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Brandursache werde derzeit ermittelt.

Die Arena sei vollumfänglich funktionsfähig, hiess es weiter. Das für den Mittwochabend geplante Play-off-Finalspiel um die Schweizer Handball-Meisterschaft zwischen dem HC Kriens-Luzern und den Kadetten Schaffhausen kann stattfinden.

Die Arena mit gut 4000 Sitzplätzen ist erst seit gut einem halben Jahr in Betrieb. Sie wurde im Oktober 2025 eröffnet.

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