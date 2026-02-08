The Swiss voice in the world since 1935
Brand beim Gedenkort für Opfer von Crans-Montana

Keystone-SDA

Beim Gedenkort für die Opfer von Crans-Montana hat es am frühen Sonntagmorgen gebrannt. Die aufgebotenen Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch löschen, verletzt wurde niemand. Brandstiftung wird ausgeschlossen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Zum Brand in der Rue Centrale kam es gegen 06.00 Uhr, wie die Kantonspolizei Wallis mitteilte. Durch den Brand seien mehrere Gedenkobjekte beschädigt worden. Das Kondolenzbuch habe aber erhalten werden können, heisst es.

Der Brand brach ersten Erkenntnissen gemäss im Bereich der Kerzen auf einem Tisch in der Mitte der Gedenkstätte aus, wie die Kantonspolizei schreibt. Eine Dritteinwirkung könne zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen werden.

Der Wiederaufbau des Denkmals ist gemäss Communiqué im Gange.

