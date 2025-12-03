Brand in Berner Kehrichtverbrennungsanlage unter Kontrolle

In der Kehrichtverbrennung im Berner Forsthaus hat sich am Mittwochnachmittag in einem Lagerbunker Kehricht entzündet. Die Feuerwehr habe den Brand unter Kontrolle, für die Bevölkerung bestehe keinerlei Gefahr, heiss es beim Energieversorger Energie Wasser Bern (EWB) auf Anfrage.

(Keystone-SDA) In dem entsprechend ausgerüsteten Lagerraum wird Kehricht nach der Anlieferung bis zu seiner Verbrennung zwischengelagert. In den Sozialen Medien war auf einem Foto Rauch über der Anlage zu sehen.

Es könne allenfalls zu Geruchsemissionen kommen, sagte EWB-Sprecherin Sabine Krähenbühl der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.