Brand in Garagenbetrieb in Adliswil ZH verursacht hohen Sachschaden

Keystone-SDA

Nach einem Brand in einem Garagenbetrieb in Adliswil am Montag sind sieben Personen medizinisch betreut worden. Drei Mitarbeitende wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Spitäler gebracht. Der Sachschaden beträgt gemäss der Polizei mehrere hunderttausend Franken.

1 Minute

(Keystone-SDA) Gegen 15 Uhr ging bei der Einsatzzentrale von Schutz und Rettung Zürich die Meldung ein, dass in einem Garagenbetrieb an der Zürichstrasse ein Brand ausgebrochen sei, schrieb die Kantonspolizei Zürich am Montag in einer Mitteilung.

Die lokalen Feuerwehren löschten den Brand in einer Spritzkabine sowie im Bereich der Lüftungsanlage.