Brand in Gossauer Garage verursacht hohen Sachschaden

Keystone-SDA

Bei einem Brand in einem Garagenbetrieb in Gossau SG am Freitag ist gemäss der Polizei beträchtlicher Sachschaden entstanden. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Verletzt wurde niemand.

(Keystone-SDA) Zum Brand ist es gemäss ersten Erkenntnissen während Arbeiten an einem Abbruch-Auto in einem kleinen Garagenbetrieb gekommen, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schrieb. Sämtliche Personen im Gewerbegebäude konnten dieses rechtzeitig verlassen.

Weil im Gebäude mehrere Betriebe eingemietet sind, war die Feuerwehr mit einem Grossaufgebot vor Ort. Wie hoch der Sachschaden in der Garage ist, ist noch unklar. In den umliegenden Betrieben sei es aber zu keinen Schäden gekommen. Die Brandursache wird abgeklärt.