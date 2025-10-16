The Swiss voice in the world since 1935
Brand in Hallau SH löst Grosseinsatz der Feuerwehr aus

Keystone-SDA

Im Dorfkern von Hallau SH ist es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Grossbrand gekommen. Betroffen waren mehrere Liegenschaften einer Häuserzeile.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Brand wurde am Donnerstag um 2 Uhr gemeldet, wie eine Sprecherin der Schaffhauser Polizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Verletzt worden sei nach aktuellen Kenntnisstand niemand. Das Feuer sei mittlerweile unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauerten jedoch an.

Ein Grossaufgebot mehrerer Feuerwehren der Region bekämpfte den Brand. Trotzdem griff das Feuer laut Schaffhauser Polizei auf die Dächer zweier weiterer Liegenschaften der Häuserzeile über. Es entstand hoher Sachschaden. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung auf der Alertswiss-App dazu aufgerufen, Fenster und Türen zu schliessen.

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

