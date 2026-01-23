Brand in Mehrfamilienhaus in Eschert – niemand verletzt

Keystone-SDA

Ein Mehrfamilienhaus ist am Donnerstagnachmittag in Eschert im Berner Jura in Brand geraten. Dabei wurde bei dem Feuer im Dachgeschoss niemand verletzt. Allerdings mussten fünf Personen aus dem Gebäude evakuiert werden. Die Brandursache war zunächst unklar.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Brand wurde der Kantonspolizei Bern am Donnerstagnachmittag kurz nach 16.15 Uhr gemeldet, wie es in deren Mitteilung vom Freitag hiess. Die Feuerwehren Cornet, Tramelan und Montoz konnten den Brand demnach rasch unter Kontrolle bringen und anschliessend löschen. Eine Person wurde mit der Ambulanz vorsorglich ins Spital gebracht.