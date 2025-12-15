Brand in Schattdorf UR führt zu starker Rauchentwicklung
Im urnerischen Schattdorf ist am Montag ein Brand ausgebrochen. Wegen starker Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung dazu aufgerufen, Fenster und Türen zu schliessen und Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten.
(Keystone-SDA) Laut «Alert Swiss» soll das Gebiet weiträumig umfahren werden, hiess es. Der Brand führe zu einem «starken, unangenehmen Geruch.»
Die Alarm-App Alert Swiss hatte den Brand in der Gemeinde am Nachmittag um 14.30 Uhr gemeldet.