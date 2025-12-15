Brand in Schattdorf UR führt zu starker Rauchentwicklung

Keystone-SDA

Im urnerischen Schattdorf ist am Montag ein Brand ausgebrochen. Wegen starker Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung dazu aufgerufen, Fenster und Türen zu schliessen und Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten.

(Keystone-SDA) Laut «Alert Swiss» soll das Gebiet weiträumig umfahren werden, hiess es. Der Brand führe zu einem «starken, unangenehmen Geruch.»

Die Alarm-App Alert Swiss hatte den Brand in der Gemeinde am Nachmittag um 14.30 Uhr gemeldet.