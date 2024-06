Brasiliens Präsident Lula kommt nach Genf und lässt Bürgenstock aus

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva kommt zwei Tage vor der Ukraine-Konferenz in die Schweiz, lässt die Konferenz aber aus. Er wird zuvor am Donnerstag in Genf an einem Treffen bei der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) erwartet.

Der brasilianische Staatschef wird zudem nach seinem Auftritt bei der IAO am Freitag und Samstag als Gast beim G7-Gipfel in Italien erwartet. Die Friedenskonferenz auf dem Bürgenstock NW findet danach am Samstag und Sonntag statt.

Mehrere Quellen bestätigten der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Donnerstag, dass der brasilianische Präsident nach Genf kommen wird. Er steht auf dem von der IAO publizierten Programm. Dieses gab jedoch nicht an, ob er im Saal oder aus der Ferne sprechen wird. “Wir warten auf die offiziellen Bestätigungen”, sagte ein Sprecher der Organisation.

Brasilien – das grösste Land Südamerikas – hat wie China und Südafrika angekündigt, nicht an der Ukraine-Konferenz teilzunehmen. Lula schloss gemäss mehreren Quellen aus, die Reise in die Zentralschweiz anzutreten.