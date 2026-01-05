Brennende Christbaumkerze hat Wohnungsbrand in Horw LU ausgelöst

Keystone-SDA

Der tödliche Wohnungsbrand in Horw am Berchtoldstag wurde durch eine brennende Kerze ausgelöst. Beim Brand kam ein 73-jähriger Mann vor Ort ums Leben.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Ermittlungen der Luzerner Polizei haben ergeben, dass eine Kerze einen Christbaum im Wohnzimmer entzündete, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. In der Folge ist es laut Communiqué zu einem Vollbrand der Wohnung an der Spitzberglistrasse in Horw gekommen. Die weiteren Ermittlungen führt die Staatsanwaltschaft Emmen, wie es weiter hiess.

Der Brand in Horw war in der Nacht auf den 2. Januar 2026, kurz nach 00.15 Uhr, ausgebrochen. Etwa 50 Personen konnten das Gebäude unverletzt verlassen.