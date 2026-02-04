Brennender Elektroverteiler führt zu starkem Rauch in Uzwiler Haus

Keystone-SDA

Wegen eines Brands in einem Elektroverteiler ist es in der Nacht auf Mittwoch in einem Mehrfamilienhaus in Uzwil zu starkem Rauch gekommen. Ein Bewohner des Hauses wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Alarm war kurz vor 00.45 Uhr eingegangen. Vor Ort an der Schützenstrasse stellten die Einsatzkräfte in einer der Wohnungen einen Brand im Elektroverteiler fest. Diesen habe die Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht, schrieb die Polizei.

In der vom Brand betroffenen Wohnung sei niemand zu Hause gewesen. Zwei Bewohner der beiden anderen Wohnungen hätten sich vor dem Eintreffen der Rettungskräfte in Sicherheit bringen können.

Einer der Bewohner, ein 52-jähriger Mann, sei vom Rettungsdienst wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht worden. Er habe dieses mittlerweile wieder verlassen können. Die Wohnungen seien aufgrund der Rauchentwicklung vorderhand nicht bewohnbar. Die Gemeinde habe Ersatzunterkünfte für die Bewohner organisiert.

Gemäss Kantonspolizei verursachte der Brand hohen Sachschaden. Noch nicht ermittelt werden konnte die Ursache des Brands. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen hat das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen mit der Ermittlung der Brandursache beauftragt.