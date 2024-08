Brian Keller wartet in Baden-Württemberg auf seine Auslieferung

(Keystone-SDA) Brian Keller, der “bekannteste Häftling der Schweiz”, sitzt derzeit in einem Gefängnis in Baden-Württemberg D. Das Bundesamt für Justiz hat formell seine Auslieferung an die Schweiz beantragt, wie es dort am Dienstag auf Anfrage hiess.

Keller wurde am 10. August in Deutschland festgenommen. Auslöser für die jüngste Verhaftung waren Drohungen auf Social Media. Die Zürcher Staatsanwaltschaft hatte den 28-Jährigen aufgefordert, sich bis am 6. August freiwillig zu stellen. Diese Aufforderung ignorierte er jedoch, weshalb die Zürcher Stadt- und Kantonspolizei die Fahndung nach ihm einleitete.

Brian Keller war erst vor rund vier Wochen in Zürich aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Dort sass er, nachdem er seinen Kontrahenten “Skorp808” auf Social Media bedroht und später vor einem Hauseingang niedergeschlagen hatte.

Eine Überwachungskamera filmte Keller dabei, wie er aus dem Nichts auftauchte und “Skorp808” zu Boden schlug. Der TikTok-Influencer, mit dem Keller seit geraumer Zeit eine Fehde auf Social Media austrägt, erlitt dabei einen Jochbeinbruch.

Zwei hängige Verfahren

Derzeit sind vor Obergericht noch zwei Verfahren gegen Keller hängig. Zudem ermittelt die Zürcher Staatsanwaltschaft wegen seiner Fehde mit “Skorp808”.

Keller wurde 2013 durch einen SRF-Dok-Film als “Jugendstraftäter Carlos” landesweit bekannt. Der Schweizer kam – von den Medien und der Öffentlichkeit begleitet – am 10. November 2023 nach jahrelangen Aufenthalten in verschiedenen Gefängnissen frei.

Mit 28 Jahren könne er endlich sein eigenes Leben leben, sagte er damals, umringt von Kameraleuten. Er wolle Profiboxer werden und einfach ein anständiger Bürger sein.