Briefliche Wahlbeteiligung in der Stadt Bern leicht höher

Keystone-SDA

Fünf Tage vor den Regierungs- und Grossratswahlen sind in der Stadt Bern 13'437 Wahlcouverts eingegangen. Dieser Wert entspricht einer Beteiligung von 15 Prozent und liegt damit leicht höher als vor vier Jahre. Wahlcouverts können noch bis am Donnerstag per A-Post aufgegeben werden.

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(Keystone-SDA) Vor vier Jahren lag lag die briefliche Wahlbeteiligung zum selben Zeitpunkt bei 14,2 Prozent, vor acht Jahren bei 15,4 Prozent, wie die Stadt Bern in einer Mitteilung auf dem Socialmedia-Netzwerk X (ehemals Twitter) bekanntgab.

Die Gesamtstimmbeteiligung, also briefliche Wahl und Urnenwahl, lag 2018 bei 35,8 Prozent und im Jahr 2022 bei 38 Prozent.

Am 29. März werden die Berner Kantonsregierung, der Regierungsrat, und das Parlament, der Grosse Rat, neu bestellt. Insgesamt 16 Personen kandidieren für einen Sitz im siebenköpfigen Regierungsrat. Um die 160 Sitze im Grossen Rat bewerben sich 2261 Personen. 148 Grossratsmitglieder treten zur Wiederwahl an.