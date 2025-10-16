Bund baut Wildtierüberführung auf A2 bei Tenniken BL

Wildtiere sollen sich im Bereich der Autobahn A2 im Raum Tenniken BL gefahrlos bewegen können. Das Bundesamt für Strassen Astra plant dazu in der Gemeinde eine neue Überführung über die Autobahn A2 und die Kantonsstrasse für 18,6 Millionen Franken.

(Keystone-SDA) Der Baubeginn findet voraussichtlich im Jahr 2028 statt, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) am Donnerstag mitteilte. Der Wildtierkorridor im Raum Tenniken wird heute durch die Autobahn A2 und die Kantonsstrasse unterbrochen.

Vorgesehen sind gemäss Mitteilung zwei erdüberdeckte Überführungsbauwerke aus Beton und Holz mit einer nutzbaren Breite von 50 Metern über die A2 und die Kantonsstrasse. Oberhalb der Bauwerke ist die Pflanzung von Wildheckenstrukturen, Wildblumen- und Altgrasstreifen vorgesehen.

Zudem solle der Diegterbach, welcher am Querungsstandort unter der Autobahn durchfliesst, aufgewertet und für Fische besser passierbar gemacht werden, heisst es weiter.

Die Bauarbeiten dauern rund 18 Monate. Es sind gemäss Mitteilung nur einzelne Unterbrüche für den Verkehr in der Nacht vorgesehen. Das Projekt wird vom 20. Oktober bis 18. November 2025 in den Gemeinden Tenniken und Diegten öffentlich aufgelegt.