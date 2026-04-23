Bund plant neues Bundesasylzentrum in Allschwil BL

Keystone-SDA

Beim temporären Bundesasylzentrums in Allschwil BL soll ein Neubau mit 240 Plätzen realisiert werden. Der Bund gibt eine vertiefte Machbarkeitsstudie in Auftrag.

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(Keystone-SDA) Das Gebäude aus dem Jahr 1992 befindet sich im Eigentum der Gemeinde Allschwil, ist in die Jahre gekommen und muss in absehbarer Zeit ersetzt werden, wie das Staatssekretariat für Migration (SEM) am Donnerstag mitteilte. In den kommenden Monaten soll eine vertiefte Machbarkeitsstudie im Auftrag des Bundesamts für Bauten und in Zusammenarbeit mit Allschwil klären, ob ein Neubau eines Bundesasylzentrums (BAZ) an diesem Standort infrage kommt.

Eine erste Vorprüfung habe ergeben dass sich an diesem Standort ein BAZ ohne Verfahrensfunktion und mit 240 Plätzen realisieren lassen würde, heisst es weiter. Das Areal werde jedoch auch als Werkhof genutzt, was diverse Herausforderungen mit sich bringe. Geprüft werde nun ein Ersatzbau am bestehenden Standort oder eine Lösung auf dem benachbarten Werkhofareal.

840 dauerhafte Plätze braucht es

Das SEM betreibt in Allschwil bereits seit 2012 in der ehemaligen Gemeindeunterkunft «Atlas» am Vogesenweg ein temporäres BAZ mit 150 Plätzen. Mit dem neuen Projekt würde aus Sicht der Gemeinde Allschwil eine seit 2012 gut funktionierende Lösung weitergeführt, wie es weiter heisst. Als Ausgleich für den Standort eines BAZ ohne Verfahrensfunktion würde Allschwil weniger Zuweisungen von Asylsuchenden im erweiterten Verfahren erhalten.

Für die Region Nordwestschweiz sind dauert 840 Unterbringungsplätze vorgesehen. Das SEM sucht bereits seit Längerem eine definitive Lösung für ein dauerhaftes zweites BAZ ohne Verfahrensfunktion. Ein BAZ mit Verfahrensfunktion und 350 Plätzen befindet sich in Basel an der Freiburgerstrasse, ein weiteres ohne Verfahrensfunktion und 250 Plätzen im solothurnischen Flumenthal.