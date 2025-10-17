Bundeshaus wird zur Bühne für imaginäre Weltreise

Keystone-SDA

In den nächsten Wochen verwandelt sich das Bundeshaus jeden Abend in einen Heissluftballon, eine Dampflokomotive und ein Segelschiff: Am Samstag startet die 15. Ausgabe von "Rendez-vous Bundesplatz". Die diesjährige Ausgabe trägt den Titel "Voyage".

(Keystone-SDA) Die Licht- und Tonshow führt in rund 30 Minuten zu weltbekannten Wahrzeichen wie dem Eiffelturm, den Pyramiden von Gizeh und dem Taj Mahal in Indien. Auf die Reise geht es zu Land, zu Wasser und in der Luft. Neu wird das Spektakel von Live-Musik und Gesang begleitet, wie die Organisatoren am Freitag ankündigten.

Die Veranstalterinnen und Veranstalter wollen mit der Produktion erneut für unbeschwerte Momente sorgen. Letztes Jahr sahen fast 621’000 Personen die Lichtshow «Volare».

Auch dieses Jahr ist der Eintritt frei. Zu sehen ist das Spektakel bis 22. November täglich um 19.00, 20.00 und 21.00 Uhr.