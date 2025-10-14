The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutters Bruder Walter Sutter ist tot

Keystone-SDA

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat gemäss einer Todesanzeige im „St. Galler Tagblatt“ ihren Bruder Walter „Jesy“ Sutter verloren. Dieser ist demnach in der vergangenen Woche im Alter von 75 Jahren verstorben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) „Ein Mensch voller Wärme, Humor und Herzlichkeit hat uns verlassen. Sein Lachen hallt in unseren Erinnerungen nach und schenkt dem Himmel viel Humor“, hiess es in der Anzeige weiter. „In Liebe und tiefer Dankbarkeit für die vielen gemeinsamen Jahre nehmen Familie und Freunde Abschied.“

Der Trauergottesdienst finde am Freitag, 17. Oktober, um 9.30 Uhr in der Stadtkirche St. Nikolaus in Wil statt. Die Urnenbeisetzung erfolge im engsten Familienkreis.

Walter „Jesy“ Sutter war unter anderem durch seine langjährige Tätigkeit bei der Lokalzeitung „Wiler Nachrichten“ in der Region gut verankert und bekannt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft