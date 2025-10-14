Bundespräsidentin Karin Keller-Sutters Bruder Walter Sutter ist tot

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat gemäss einer Todesanzeige im „St. Galler Tagblatt“ ihren Bruder Walter „Jesy“ Sutter verloren. Dieser ist demnach in der vergangenen Woche im Alter von 75 Jahren verstorben.

(Keystone-SDA) „Ein Mensch voller Wärme, Humor und Herzlichkeit hat uns verlassen. Sein Lachen hallt in unseren Erinnerungen nach und schenkt dem Himmel viel Humor“, hiess es in der Anzeige weiter. „In Liebe und tiefer Dankbarkeit für die vielen gemeinsamen Jahre nehmen Familie und Freunde Abschied.“

Der Trauergottesdienst finde am Freitag, 17. Oktober, um 9.30 Uhr in der Stadtkirche St. Nikolaus in Wil statt. Die Urnenbeisetzung erfolge im engsten Familienkreis.

Walter „Jesy“ Sutter war unter anderem durch seine langjährige Tätigkeit bei der Lokalzeitung „Wiler Nachrichten“ in der Region gut verankert und bekannt.