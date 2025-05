Bundesrat bewilligt 20 Millionen für Palästinenser-Hilfe

Keystone-SDA

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom Mittwoch neun Millionen Franken Hilfsgelder für die Bevölkerung in den besetzten palästinensischen Gebieten bewilligt. Weitere zehn Millionen gehen an das umstrittene Uno-Palästinenserhilfswerk Unrwa.

(Keystone-SDA) Wie die Landesregierung in einer Mitteilung schreibt, fliessen diese zehn Millionen an Unrwa-Programme in Jordanien, im Libanon und in Syrien. Ausserdem fliesst eine Million in die Umsetzung der Empfehlungen des Colonna-Berichts zur Stärkung der Unparteilichkeit dieses Hilfswerks.

Der von der ehemaligen französischen Aussenministerin Catherine Colonna verfasste Bericht enthält 50 Empfehlungen, zu deren vollständiger Umsetzung sich das Hilfswerk laut Bundesrat verpflichtet hat. Die total elf Millionen zugunsten der Unrwa werden noch den Aussenpolitischen Kommissionen des Parlaments vorgelegt.

Die neun Millionen Franken gehen an vier humanitäre Organisationen wie das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (Unicef), das Welternährungsprogramm (WFP) und die Weltgesundheitsorganisation (WHO).