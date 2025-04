Bundesrat heisst EU-Abkommen über Forschungsprogramme gut

Keystone-SDA

Bildungsminister Guy Parmelin soll im Auftrag des Bundesrats das Abkommen zur Teilnahme der Schweiz an den EU-Forschungsprogrammen unterzeichnen. Die Landesregierung hat am Mittwoch den mit der Europäischen Kommission ausgehandelten Vertragstext gutgeheissen.

(Keystone-SDA) Die Unterzeichnung wird eine rückwirkende Assoziierung per 1. Januar 2025 an das Forschungsprogramm Horizon Europe, das Euratom-Programm und das Digital Europe Programm ermöglichen, wie Parmelin am Donnerstag in Bern an einer Medienkonferenz mitteilte. Sie sei für November 2025 vorgesehen.

Das EU-Programmabkommen (Eupa) regelt die Teilnahme der Schweiz an den Programmen EU in Bereichen wie der Forschung oder der Bildung. So kann sich die Schweiz ab 2027 am Bildungsprogramm Erasmus plus beteiligen. Mit der Unterzeichnung soll das Abkommen bis zur Ratifizierung oder längstens bis zum 31. Dezember 2028 vorläufig angewendet werden, wie es hiess.