Bundesrat Martin Pfister lässt sich in Baar feiern

Keystone-SDA

Mit einem festlichen Empfang haben am Donnerstag die Feierlichkeiten des neuen Bundesrats Martin Pfister in Baar begonnen. Ein Extrazug brachte den Magistraten und zahlreiche Gäste am frühen Nachmittag in seine Zuger Heimat.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der neue Bundesrat schüttelte Hände, winkte in die Menge und war sichtlich gerührt ob dem Grossaufmarsch. Die Bevölkerung, darunter viele Schulkinder, spendete ihm immer wieder spontanen Applaus. Viele Fähnchen wurden geschwenkt, Gratulationsplakate waren zu sehen.

Angeführt von den Baarer Tambouren zog der Umzug, darunter Mitglieder des National- und Ständerats, Musikantinnen und Musikanten der Feldmusik Allenwinden und die Beresina Grenadiere, von dem mit einem roten Teppich ausgelegten Bahnhofsplatz zum Festgelände auf den Schulhausplatz Marktgasse.

Zu den Gästen gehören Bundesrätin Viola Amherd, Bundeskanzler Viktor Rossi oder der Zuger Landammann Andreas Hostettler.

Nach dem Empfang steht am Abend ein Fest für geladene Gäste in der Waldmannhalle auf dem Programm.